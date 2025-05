Inter attenta a Inzaghi | ora c’è un nuovo spauracchio dalla Premier

L’Inter rimane vigile su Simone Inzaghi, ma ora un nuovo spauracchio arriva dalla Premier League, minacciando il suo futuro. La finale può essere decisiva non solo sul campo, ma anche in ottica contrattuale. Inzaghi è corteggiato da club inglesi, mentre i nerazzurri desiderano confermarlo come tecnico, affrontando così una delicata fase di decisioni.

Una finale che può cambiare tutto, ma non solo sul campo. Inzaghi è corteggiato da chi cerca una svolta oltre Manica. L'Inter lo vorrebbe ancora al timone, ma il richiamo inglese è forte Inter, attenta a Inzaghi: ora c'è un nuovo spauracchio dalla Premier (Foto: Ansa) – serieanews.com Simone Inzaghi si prepara a giocare la partita della vita. Non è un'esagerazione: una finale di Champions può cambiare tutto, riscrivere le gerarchie, far passare un allenatore da "bravo" a "top". Vincere quel trofeo significa entrare in un club ristretto, dove la fila per avere il tuo sì inizia a essere lunga.

