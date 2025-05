Intelligenza artificiale e radiologia i big data alleati della diagnosi

L'intelligenza artificiale e i big data stanno rivoluzionando la radiologia, potenziando la diagnosi medica e migliorando le strategie terapeutiche. A Roma, nel congresso “Da Socrate all’intelligenza artificiale”, esperti come il professor Gualdi hanno esplorato come queste tecnologie emergenti rappresentino alleati fondamentali nel progresso della sanità , aprendo nuove frontiere per la cura dei pazienti.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto presso l’Hotel Ergife di Roma l’intervento del professor Gianfranco Gualdi nell’ambito del congresso “Da Socrate all’intelligenza artificiale: ma della sanitĂ cos’è rimasto”, in programma dal 22 al 24 maggio. All’interno della sessione dedicata alla chirurgia dei tumori del retto, il professore ha approfondito il ruolo cruciale della risonanza magnetica (RM) nei processi di stadiazione, ristadiazione e valutazione della risposta terapeutica. “La risonanza magnetica è oggi la tecnica di elezione nella gestione radiologica dei tumori del retto”, ha sottolineato Gualdi. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Intelligenza artificiale e radiologia, i big data alleati della diagnosi

Altre letture consigliate

Intelligenza artificiale e radiologia, i big data alleati della diagnosi

L'intelligenza artificiale e i big data stanno rivoluzionando la radiologia, migliorando la precisione diagnostica.

Intelligenza artificiale e radiologia, i big data alleati della diagnosi

L'intelligenza artificiale e i big data stanno rivoluzionando la radiologia e la diagnosi medica. Durante il convegno a Roma, il professor Gianfranco Gualdi ha approfondito come queste tecnologie siano fondamentali per migliorare l'accuratezza e l'efficienza nelle diagnosi, aprendo nuove prospettive per la sanitĂ del futuro.

Intelligenza artificiale e radiologia, i big data alleati della diagnosi

Roma ha ospitato un importante congresso sull'evoluzione della sanitĂ , con un focus su intelligenza artificiale e radiologia.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Young Innovators Business Forum due app per radiologia e aderenza cure; Tomografia computerizzata con intelligenza artificiale: il San Gerardo fa scuola. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Intelligenza artificiale e radiologia, i big data alleati della diagnosi

msn.com scrive: ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto presso l’Hotel Ergife di Roma l’intervento del professor Gianfranco Gualdi nell’ambito del congresso “Da Socrate all’intelligenza artificiale: ma della sanità cos’è rima ...

L'intelligenza artificiale che aiuta a diagnosticare l'ictus

Come scrive rainews.it: Il nuovo software basato sull'IA è stato adottato all'Ospedale Santa Rosa di Viterbo e sarà operativo su tutta la rete ospedaliera della Tuscia ...

Privacy e intelligenza artificiale: i sistemi di ricerca inviano ai cloud dati sensibili come documenti sanitari e informazioni finanziarie

Secondo ilmattino.it: Diverse estensioni con Intelligenza artificiale dei principali browser online, a partire da Google Chrome, raccolgono dati sensibili (anche coperti da copyright), con misure di ...