Intelligenza artificiale e radiologia i big data alleati della diagnosi

Roma ha ospitato un importante congresso sull'evoluzione della sanità, con un focus su intelligenza artificiale e radiologia. Il professor Gianfranco Gualdi ha illustrato come i big data e l’IA stiano rivoluzionando la diagnosi, offrendo strumenti più precisi e tempestivi. Un momento di confronto tra innovazione tecnologica e medicina, nel contesto di una sanità in costante trasformazione.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto presso l’Hotel Ergife di Roma l’intervento del professor Gianfranco Gualdi nell’ambito del congresso “Da Socrate all’intelligenza artificiale: ma della sanità cos’è rimasto”, in programma dal 22 al 24 maggio. All’interno della sessione dedicata alla chirurgia dei tumori del retto, il professore ha approfondito il ruolo cruciale della risonanza magnetica (RM) nei processi di stadiazione, ristadiazione e valutazione della risposta terapeutica. “La risonanza magnetica è oggi la tecnica di elezione nella gestione radiologica dei tumori del retto”, ha sottolineato Gualdi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

