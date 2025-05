Inclusione scolastica in crisi | tra numeri record e carenze strutturali

L'inclusione scolastica in Italia è in crisi, tra numeri record di studenti con disabilità e carenze strutturali. Il Rapporto Annuale 2024 dell’Istat evidenzia un sistema sotto pressione, con difficoltà a garantire continuità e qualità dell'istruzione, mettendo a rischio uno dei pilastri del nostro sistema educativo.

L'inclusione scolastica, da sempre fiore all'occhiello del sistema educativo italiano, è oggi al centro di criticità strutturali. Lo evidenzia l'Istat nel Rapporto Annuale 2024, che fotografa un sistema sotto pressione per l'aumento degli alunni con disabilità e le difficoltà a garantire continuità didattica e personale specializzato. Crescono gli alunni con disabilità: inclusione scolastica messa a

