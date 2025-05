Incidente sul Monte Rosa scivola e precipita in un canalone | morto uno scialpinista di Milano

Tragedia sul Monte Rosa, a Macugnaga: uno scialpinista di 28 anni di Milano è morto dopo essere precipitato nel Canalone Marinelli durante una discesa. L’incidente, avvenuto venerdì 23 maggio, ha provocato grande dolore tra gli appassionati di montagna. La tragedia sottolinea i rischi legati alle attività outdoor in ambienti alpini.

Tragedia sul Monte Rosa, a Macugnaga. Uno scialpinista di Milano di 28 anni è morto dopo essere precipitato nel Canalone Marinelli. Lo riporta NovaraToday. L'incidente L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, durante la discesa lungo la parete est del Monte Rosa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente sul Monte Rosa, scivola e precipita in un canalone: morto uno scialpinista di Milano

Tragedia sul Monte Rosa a Macugnaga: uno scialpinista è morto dopo esser scivolato e precipitato nel Canalone Marinelli durante la discesa.

Tragedia sul Monte Rosa: uno scialpinista è morto oggi, 23 maggio, scivolando fatale nel canalone Marinelli a circa 2.

La vittima, di cui sono in corso le operazioni di recupero del corpo, era in compagnia di altri tre escursionisti più una guida alpina. La comitiva stava scendendo a valle dalla Capanna Margherita

