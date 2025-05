Incidente stradale si scontra con un furgone | muore una donna

Tragedia nel sud pontino: un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Spigno Saturnia ha causato la morte di una donna. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, intervenute prontamente. Un episodio che scuote la comunità locale e sottolinea ancora una volta la importanza della sicurezza sulle strade.

Tragedia sulle strade nel pomeriggio di oggi, venerd√¨ 23 maggio, nel sud pontino. Una donna √® morta in un incidente stradale avvenuto nel comune di Spigno Saturnia. La dinamica del sinistro √® ancora tutta in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuti insieme. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ¬© Latinatoday.it - Incidente stradale, si scontra con un furgone: muore una donna

