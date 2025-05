Incidente a Busano | auto si schianta contro un palo della luce conducente in ospedale

Nella serata di giovedì 22 maggio 2025, a Busano, un incidente ha coinvolto una Ford Fiesta che si è schiantata contro un palo della luce in via Circonvallazione, nei pressi della ferramenta Perino. Il conducente è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le autorità stanno ancora chiarendo le cause dell'episodio.

Un incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 22 maggio 2025, in via Circonvallazione (la provinciale 13) a Busano, all'altezza della ferramenta Perino. Un'auto Ford Fiesta, diretta verso il centro del paese, è sbandata andandosi a schiantare contro un palo della luce, che è stato.

