Incendio nel magazzino | a fuoco scatoloni di carta

Venerdì 23 maggio a Fonte Nuova si è sviluppato un incendio nel magazzino di via XXV Aprile, coinvolgendo principalmente scatoloni di carta. Le fiamme sono divampate al mattino, richiamando l'intervento dei vigili del fuoco. Le cause sono al momento in fase di accertamento, mentre si lavora per gestire i danni e mettere in sicurezza l'area.

Incendio in un magazzino. Le fiamme sono divampate a Fonte Nuova nella mattinata di venerdì 23 maggio. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento, all'altezza di via XXV Aprile è stato registrato il rogo dove sono.

