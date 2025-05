In un anno raddoppiati gli omicidi commessi da minori

In un solo anno, gli omicidi commessi da minorenni in Italia sono più che raddoppiati, passando dall’11,8% nel 2024 rispetto al 4% del 2023. Secondo i dati della Criminalpol, i casi sono cresciuti da 14 a circa 35, evidenziando un preoccupante aumento di violenza tra i più giovani.

