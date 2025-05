In Rivolta per la Giustizia Sociale | il 24 maggio la Festa Provinciale della CGIL Caserta

Sabato 24 maggio 2025, a Villa Giaquinto a Caserta, si svolgerà la Festa Provinciale della CGIL Caserta, un momento di protesta e ascolto per la giustizia sociale. Organizzato con il Coordinamento Giovani e il Comitato per Villa Giaquinto, l’evento offre un’occasione di confronto su diritti, lavoro e partecipazione, per ribadire l’impegno della comunità nella lotta per un futuro più equo.

Tempo di lettura: 3 minuti Si terrà sabato 24 maggio 2025 presso Villa Giaquinto a Caserta, la festa provinciale della CGIL Caserta, in collaborazione con il Coordinamento Giovani CGIL e il Comitato per Villa Giaquinto. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e partecipazione sui grandi temi del nostro tempo: lavoro, diritti, beni comuni, cittadinanza e integrazione, giustizia sociale. Una giornata ricca di dibattiti, musica e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di promuovere una società più giusta e inclusiva, dove i diritti siano universali e dove nessuno venga lasciato indietro. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “In Rivolta per la Giustizia Sociale”: il 24 maggio la Festa Provinciale della CGIL Caserta

