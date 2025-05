In Italia la più grande scuola islamica d' Europa I soldi del Kuwait e l' allarme degli 007 francesi

In Italia si trova la più grande scuola islamica d'Europa, finanziata dal Kuwait, in un contesto di crescente allarme per il fondamentalismo islamico radicato nel continente. I servizi segreti francesi avvertono sui rischi dei Fratelli Musulmani, un fenomeno che si estende anche nel nostro paese, evidenziando come le minacce siano ben più vaste e diffuse di quanto si voglia ammettere.

Il fondamentalismo islamico esiste, è ben radicato in Europa e si sta diffondendo ben oltre i confini che qualcuno vuole raccontarci. Ad allarmare, ora, è il report dai Servizi di intelligence francesi sui Fratelli Musulmani che però, purtroppo, non riguarda solo la Francia, ma anche l'Italia. L'elemento che possiamo aggiungere è eclatante: vede al centro Verona e quello che, secondo il report, potrebbe diventare il più grande centro di formazione per imam in tutta Europa. Come si legge nelle carte «l'Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l'International Islamic Charity Organisation. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Italia la più grande scuola islamica d'Europa. I soldi del Kuwait e l'allarme degli 007 francesi

