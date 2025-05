In giro a Russi con la replica d' un fucile d' assalto Ak-47 denuncia e arma sequestrata | non aveva tappo rosso

A Russi, un uomo è stato denunciato per procurato allarme dopo essere stato sorpreso con una replica di fucile d'assalto AK47 priva di tappo rosso. L'intervento dei Carabinieri ha portato al sequestro dell'arma fake e al deferimento dell'individuo, suscitando preoccupazione tra i residenti per la sua pericolosità e il rischio di fraintendimenti.

Un uomo a Russi denunciato per procurato allarme: girava con replica di fucile d'assalto, scattata l'allerta e l'intervento dei Carabinieri. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - In giro a Russi con la replica d'un fucile d'assalto Ak-47, denuncia e arma sequestrata: non aveva tappo rosso

