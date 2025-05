La Polizia di Stato di Ventimiglia, in collaborazione con le autorità francesi, ha smantellato una rete di 18 indagati coinvolti nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese. L'operazione, risultato di accurate indagini, evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale per contrastare efficacemente i traffici illegali e garantire la sicurezza dei confini.

VENTIMIGLIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Ventimiglia ha svolto con la polizia di Nizza un’attività d’indagine che ha permesso di disarticolare una rete ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina attraverso la frontiera italo-francese di VentimigliaNizza. Sono 18 le persone indagate, 13 sottoposte a misure cautelari in Italia ed in Francia, 5 arrestate in flagranza di reato. – Foto: ufficio stampa Polizia di Stato – (ITALPRESS). L'articolo Immigrazione clandestina, operazione italo-francese con 18 indagati proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it