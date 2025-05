Il workwear giapponese ci sta facendo vestire come degli operai edili giapponesi

Il workwear giapponese sta conquistando palestre e città, trasformando il nostro modo di vestirci. Non si tratta di un fenomeno di nicchia: circa tre mesi fa, mentre sorseggiavo un tè matcha nel mio locale preferito, la dedica di un romanzo mi ha fatto riflettere sul suo impatto culturale. Un nuovo stile, tra tradizione e modernità, che sta influenzando anche il nostro modo di essere operai urbani.

Il workwear giapponese non è un fenomeno di nicchia. Circa tre mesi fa, mi stavo concedendo un po' di relax nel mio locale preferito, che serve anche il tè matcha. Stavo leggendo, o meglio, facevo finta di leggere un nuovo romanzo. Mi sono soffermato sulla dedica, chiedendomi quanto ci fosse di vero, ma poi lo sguardo mi è caduto su due persone che stavano litigando fuori dal locale. Avevano dei pantaloni belli grandi, larghi, quasi a sbuffo. In testa portavano l'immancabile bandana e ai piedi avevano un paio di tabi.

