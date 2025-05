Il tifoso scaramantico | lettera comica e disperata da Napoli alla vigilia dello scudetto

In queste settimane di tensione e aspettative, un tifoso napoletano scaramantico mi ha scritto una lettera comica e disperata, tra preghiere e superstizioni, sulla vigilia dello scudetto. Il suo sfogo, tra humor e assurdo, è un vero e proprio gioiello che fa sorridere anche gli interisti, rivelando l’anima febbrile e passionale di un tifoso in cerca di fortuna.

In queste settimane di tensione calcistica, tra tabelle Champions, ansie da spareggio e pronostici incerti, mi ha scritto un amico napoletano, tifoso sfegatato degli Azzurri. La sua lettera è un piccolo gioiello di umorismo scaramantico e teatro dell'assurdo, capace di far sorridere anche un interista come me. Un testo da leggere tutto d'un fiato, come il sorso di mirto che annuncia nell'epilogo. «Caro Andrea, la gente giĂ festeggia senza avvedersi che così facendo si va dritti e inconsapevoli verso la piĂą grande disfatta sportiva del secolo, si corre, spensierati, incontro al tracollo come l' Aranycsapat a Berna, il Brasiu al Sarria, Mondino Fabbri a MiddlesbrĂ e il Milan con la Cavese.