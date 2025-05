Il Rotary Club dona un monitor al consultorio | Promuoviamo la prevenzione

Il Rotary Club di Cento dona un monitor al consultorio familiare, promuovendo la prevenzione e l’educazione alla salute femminile. Installato nella sala d’attesa, il nuovo schermo trasmette contenuti informativi e video educativi, rafforzando l’impegno della comunità nel sensibilizzare e tutelare il benessere delle donne. Un gesto che rafforza la collaborazione tra Rotary e servizi sanitari locali.

È attivo un nuovo monitor al consultorio familiare di Cento, donato dal Rotary Club di Cento e destinato alla messa in onda di contenuti informativi e video educativi dedicati alla salute delle donne. Il monitor tv è stato installato presso la sala d’attesa del consultorio centese, situato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il Rotary Club dona un monitor al consultorio: "Promuoviamo la prevenzione"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Rotary Club dona un monitor al consultorio: "Promuoviamo la prevenzione"

Il Rotary Club di Cento dona un nuovo monitor al consultorio familiare, promuovendo la prevenzione e l'informazione sulla salute femminile.

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Un tablet per Pierluigi: Radio Isav e il Rotary Club di Francavilla al Mare si uniscono per sostenere i figli dei malati di SLA.

Un tablet per Pierluigi: Rotary Club e Radio Isav sostengono i figli dei malati di Sla

Il Rotary Club di Francavilla al Mare e Radio Isav si uniscono per supportare i figli dei malati di SLA.

Rotary Club of San Francisco

Video Rotary Club of San Francisco Video Rotary Club of San Francisco

Approfondimenti da altre fonti

Il Rotary Club dona un monitor al consultorio: Promuoviamo la prevenzione; Il Rotary dona un monitor al Consultorio di Cento per promuovere la prevenzione; Rotary Club dona quattro radio portatili all'Emergenza territoriale dell'Asl; Il Rotary dona cinque tablet agli studenti del ’Tonino Guerra’. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Rotary dona un monitor touch screen all’RSA Casa del Duca

Riporta msn.com: Il club elbano ringrazia gli ospiti e tutto ... Continua a leggere Il Rotary dona un monitor touch screen all’RSA Casa del Duca su Tirreno Elba News ...