Il presidente Inps Fava a Fanpage | “Ai giovani garantiremo pensioni dignitose vi spiego il mio piano”

Il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, intervistato da Fanpage, ha condiviso il suo piano per garantire pensioni dignitose ai giovani, rispondendo alle loro preoccupazioni. Ha anche affrontato temi come immigrazione e Adi, illustrando come intende innovare l’istituto per affrontare le sfide future e rassicurare le nuove generazioni.

Fanpage.it ha intervistato Gabriele Fava, presidente dell'Inps, che ha spiegato come intende affrontare le preoccupazioni dei giovani, che oggi vedono le pensioni come un obiettivo irraggiungibile. Fava ha risposto anche alle domande su immigrazione e Adi, e chiarito come vuole cambiare l'Inps per renderla più 'su misura' dei cittadini. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il presidente Inps Fava a Fanpage: “Ai giovani garantiremo pensioni dignitose, vi spiego il mio piano”

Argomenti simili trattati di recente

Inps, Fava: “Ripensare rapporto giovani-welfare”

L'INPS Fava invita a ripensare il rapporto tra giovani e welfare, consideringolo come un vero banco di prova del patto sociale.

Inps, Fava: “Ripensare rapporto giovani-welfare”

L’INPS Fava sottolinea come il rapporto tra giovani e welfare rappresenti il vero banco di prova del patto sociale.

Inps, Fava: “Ripensare rapporto giovani-welfare”

Il rapporto tra giovani e welfare rappresenta oggi il vero banco di prova del patto sociale, in un contesto di mercato del lavoro instabile e accesso difficile a autonomia economica e abitativa.

Ne parlano su altre fonti

Inps, Fava: Ripensare rapporto giovani-welfare; Inps, Fava: Ripensare rapporto giovani-welfare; Contrasto alle frodi in ambito previdenziale: convegno ELA e INPS; Fava (Inps): “Alleanza con tessuto produttivo per generare benessere”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Welfare, Fava (Inps): "Quello generativo è nuovo modello che va incontro anche al ceto medio"

Lo riporta msn.com: Il presidente Inps, durante la presentazione del 2° rapporto Cida-Censis 'Rilanciare l'Italia dal ceto medio. Riconoscere competenze e merito, ripensare fisco e welfare'.

Fava (Inps), Intelligenza artificiale strategica per welfare

Come scrive ansa.it: Fondamentale è il ruolo dell'Intelligenza artificiale". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in occasione del Forum Pa in corso a Roma. Sempre in tema di welfare, secondo Fava "il ...

Inps, Fava: “Ripensare rapporto giovani-welfare”

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) – "Il rapporto tra giovani e welfare, oggi, è il vero banco di prova del patto sociale. I ragazzi vivono un mercato del lavoro instabile. L’accesso all’autonomia — economica, abitativa, pe ...