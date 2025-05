Il prefetto Ricciardi saluta gli operatori del ' Petrucci' | Il vostro lavoro testimonia la collaborazione tra le istituzioni

Il Prefetto Ricciardi ha visitato il Pattugliatore “Petrucci” a Ravenna, sottolineando come il vostro lavoro sia un esempio di efficace collaborazione tra istituzioni. Accompagnato dai rappresentanti delle forze di polizia e dal comandante del Roan di Rimini, il suo resting è stato un riconoscimento all’impegno e alla professionalità degli operatori, testimonianza della collaborazione per la sicurezza e il rispetto delle leggi del territorio.

Visita del prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, insieme ai rappresentanti delle forze di polizia della provincia di Ravenna e al Comandante del Roan di Rimini, all’equipaggio del pattugliatore multiruolo “Petrucci” del Comando operativo aeronavale di Pomezia, ormeggiato nel canale Candiano di. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il prefetto Ricciardi saluta gli operatori del 'Petrucci': "Il vostro lavoro testimonia la collaborazione tra le istituzioni"

