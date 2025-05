Il Pioppo Futsal riceve il Bonifato Alcamo Futsal per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia

Domani pomeriggio, al Pala Don Bosco di Monreale, il Pioppo Futsal affronta il Bonifato Alcamo nei quarti di finale di Coppa Sicilia. È l'ultima occasione stagionale per i gialloverdi di mostrare il proprio carattere davanti al pubblico di casa, in una sfida che promette emozioni e spettacolo.

Domani pomeriggio l'ultimo match stagionale dei gialloverdi tra le mura amiche del Pala Don Bosco (Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Il Pioppo Futsal riceve il Bonifato Alcamo Futsal per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Sicilia

