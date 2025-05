Il mio nome è Caino | al Nuovo Teatro Scaletta Ninni Bruschetta e Cettina Donato

Il 25 maggio alle 18:30, al Nuovo Teatro Scaletta, va in scena "Il mio nome è Caino," interpretato da Ninni Bruschetta e Cettina Donato al pianoforte. Un monologo scritto da Claudio Fava, diretto da Laura Giacobbe e prodotto da Bam Teatro, che chiude la prima stagione con uno spettacolo emozionante e coinvolgente.

Domenica 25 maggio alle ore 18,30, al Nuovo Teatro Scaletta va in scena lo spettacolo Il mio nome è Caino, interpretato da Ninni Bruschetta accompagnato da Cettina Donato al pianoforte. Il monologo scritto da Claudio Fava, diretto da Laura Giacobbe e prodotto da Bam Teatro, chiude la prima.

