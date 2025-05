Il Generale dell' Arma Ubaldo Del Monaco sul Gargano | Continuate ad onorare la memoria di Di Gennaro

Il Generale Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha visitato le stazioni di Cagnano Varano, Rodi Garganico e Peschici, per onorare la memoria di Di Gennaro. Accompagnato dal capitano Antonino Maggio, ha promosso il senso di vicinanza e impegno delle forze dell’ordine sul territorio del Gargano.

Il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso le sedi dei comandi stazione carabinieri di Cagnano Varano, di Rodi Garganico e di Peschici. Accompagnato dal comandante della compagnia di Vico del Gargano, il capitano Antonino Maggio. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Generale dell'Arma Ubaldo Del Monaco sul Gargano: "Continuate ad onorare la memoria di Di Gennaro"

Argomenti simili trattati di recente

Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale

Cortona Comix si prepara a dare il via a un’edizione imperdibile! In attesa dell’apertura, annunciamo con entusiasmo la presenza del celebre Ubaldo Pantani come ospite speciale.

Caso Garlasco, Carabinieri a casa di Sempio in cerca dell’arma del delitto

I riflettori tornano a illuminare il caso Garlasco, con i carabinieri che perlustrano il canale tra le abitazioni di Andrea Sempio e i suoi familiari.

Mantovano inaugura caserma dell'Arma a San Ferdinando: al via la fase 2 del governo nelle aree disagiate

Oggi, a San Ferdinando, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha inaugurato la nuova caserma dei carabinieri, segnando l'inizio della fase 2 del governo Meloni.

Su questo argomento da altre fonti

Il generale Ubaldo Del Monaco nuovo comandante regionale Carabinieri Puglia

Come scrive ilcorrieredelgiorno.it: Il generale Ubaldo Del Monaco 55 anni ... Del Monaco subentra al generale Stefano Spagnol, che dopo i tre anni alla guida dell’Arma dei Carabinieri in Puglia, andrà a ricoprire l’incarico di Capo ...

Napoli. Il Generale Tomasone in visita alla “Pastrengo” dell’ Arma dei Carabinieri

Segnala ilcorrieredelgiorno.it: subentrando al nuovo comandante generale dell’ Arma Gen. Giovanni Nistri . Al suo arrivo nel Comando Provinciale di Napoli è stato accolto dal Comandante della Legione “Campania” Generale di Brigata ...

Il generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci nominato vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri

Si legge su napolitoday.it: L’esperienza del Generale Minicucci sarà senza dubbio un valore aggiunto per il consolidamento del ruolo dell’Arma nel sistema della sicurezza nazionale e per il rafforzamento dei principi di ...