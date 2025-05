Il fiume e la sua essenza più profonda al via il microfestival fluviale Gorgo

Al via il microfestival fluviale "Gorgo", organizzato dall'associazione Can Dischi, dedicato alla scoperta del fiume e della sua essenza più profonda. Venerdì 30 maggio alle 20.30, si apre con un incontro con l’ornitologo Mattia Bacci, che condurrà i partecipanti in un breve viaggio di osservazione e ascolto per esplorare la biodiversità lungo le sponde del fiume.

