Il Consiglio comunale ci ripensa e ridà i fondi alla Consulta Giovanile Segnale per i ragazzi

Il Consiglio comunale di Monreale ha deciso di ripristinare i fondi per la Consulta Giovanile, approvando un emendamento di 5.000 euro alla variazione di bilancio. Questa decisione rappresenta un segnale importante di attenzione per i giovani, garantendo supporto alle iniziative e alle attività rivolte alla loro crescita e partecipazione nella comunità.

MONREALE – Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato un emendamento alla variazione di bilancio, ripristinando uno stanziamento di 5.000 euro destinato alle attività della Consulta Giovanile. L'emendamento, presentato dai capigruppo delle liste Il Mosaico (Francesco La Barbera), Intravaia per Monreale (Silvio Terzo) e Democrazia Cristiana (Ignazio Zuccaro), insieme all'Assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo .

