Il Como saluta il suo pubblico ospitando l' Inter al Sinigaglia

Il Como accoglie l’Inter al Sinigaglia in una sfida emozionante, alla ricerca dell’ottavo risultato utile consecutivo. Con un decimo posto in classifica già conquistato, i ragazzi di Fabregas sono determinati a confrontarsi a viso aperto contro i nerazzurri di Inzaghi, pronti a regalare spettacolo e punti. Questa sera, allo stadio Giuseppe, il calcio avrà come protagonista il forte spirito comasco.

Ultimo atto, ottava risultato utile consecutivo? Di sicuro per ora c'è una straordinario decimo posto in campionato già conquistato dai ragazzi di Fabregas, determinato a giocarsela a viso aperto anche coi nerazzurri di Inzaghi. Il Como scenderà sunque in campo questa sera allo stadio Giuseppe. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il Como saluta il suo pubblico ospitando l'Inter al Sinigaglia

