Dal 30 maggio in libreria, "Il ciondolo di Alice" di Filippo Nanni, edito da Vallecchi, svela un noir avvolto nel mistero. Una giovane giornalista trovata morta, ma il caso lascia più domande che risposte. Chi era davvero Alice: tra apparenze e segreti nascosti, il romanzo esplora il fragile mondo di una donna troppo in fretta dimenticata.

In libreria dal 30 maggio “Il ciondolo di Alice”, il libro di Filippo Nanni a cura della Vallecchi editore Firenze. Una giovane giornalista è stata trovata morta nella sua casa. Un mistero archiviato troppo in fretta. Ma chi era davvero Alice, oltre il lavoro, oltre la fragilità che tutti fingevano di non vedere? Un giornalista in pensione, un uomo d’altri tempi, decide di non accontentarsi. Né di quello che è stato scritto, né di quello che è stato taciuto. Inizia così una lenta, ostinata ricerca tra parole lasciate a metà, ricordi che graffiano, e un piccolo ciondolo che forse nasconde più verità di un’intera redazione. 🔗Leggi su Lopinionista.it