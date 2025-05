Il cielo di Ferrara sul sito della Nasa | la foto premiata come ' Immagine del giorno'

Il cielo di Ferrara, immortalato da Massimo Di Fusco, astrofotografo amatoriale locale, ha conquistato il sito della NASA, che ha scelto la sua foto come immagine del giorno. Non si tratta di un sogno, ma di una straordinaria realtĂ che premia la passione e il talento di Di Fusco, portando la bellezza della sua cittĂ sotto gli occhi del mondo intero.

Il cielo di Ferrara sul sito della Nasa. Non è uno scherzo o un sogno, ma una realtĂ . Ed è merito di Massimo Di Fusco, astrofotografo amatoriale ferrarese che si è visto pubblicare una propria immagine sul portale ufficiale dell'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e.

Il cielo di Ferrara sul sito della Nasa: la foto premiata come 'Immagine del giorno'

Il cielo di Ferrara conquista la Nasa: la foto premiata come immagine del giorno. Merito dell’astrofotografo amatoriale ferrarese Massimo Di Fusco, che ha visto il suo scatto pubblicato sul sito ufficiale dell’agenzia spaziale statunitense.

