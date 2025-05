Il 27 e 29 maggio gli uffici Anagrafe Elettorale Stato Civile e Toponomastica aperti solo la mattina

Tempo di lettura: < 1 minuto Per sopravvenute esigenze di servizio, martedì 27 maggio e giovedì 29 maggio, gli uffici Anagrafe, Elettorale, Stato Civile e Toponomastica saranno aperti al pubblico solo dalle ore 8:30 alle ore 12:00 mentre resteranno chiusi il pomeriggio. Prosegue, inoltre, il programmato trasferimento degli uffici del Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane da viale dell'Università alla nuova sede di viale Principe di Napoli n. 91. Dopo gli uffici Protocollo Generale, Urp e Centralino, a partire da lunedì 26 maggio anche gli sportelli dei Servizi Sociali saranno operativi presso l'immobile ex Scuola Moscati.

