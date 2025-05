I tagli ai fondi stradali firmati da Salvini e l’amarezza dei leghisti veneti | Si assuma le sue responsabilità

I tagli ai fondi stradali firmati da Salvini suscitano amarezza tra i leghisti veneti. La loro delusione cresce, sentendosi colpiti e abbandonati dal ministro e dal proprio partito. In particolare, nella zona di Treviso, si percepisce una forte insoddisfazione per una manovra giudicata “stramba” e penalizzante, che mette in discussione il senso di rappresentanza e fiducia nei vertici del Carroccio.

Colpiti e affondati dal proprio ministro. Almeno fino ad ora. È la sensazione che trapela parlando con i leghisti del Veneto, precisamente della zona di Treviso, per la stramba manovra voluta dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal loro segretario di partito, che in quattro e quattr'otto ha dirottato i fondi destinati alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, su altre opere infrastrutturali. « Un brutto scivolone », lo definisce qualcuno. « Un taglio incomprensibile », rincarano altri amministratori locali.

