I pinguini salveranno l’Antartide e in un modo tutto particolare

I pinguini Adélie potrebbero avere un ruolo sorprendente nel salvare l’Antartide. Secondo uno studio recente, le loro escrementi rilasciano ammoniaca, che favorisce la formazione di nuvole. Questo processo naturale potrebbe influenzare il clima e il riscaldamento della regione, dimostrando come anche le azioni più semplici degli animali possano avere un impatto straordinario sul nostro pianeta.

Strano ma vero: il destino dell’Antartide dipende dalla cacca dei pinguini. Secondo uno studio recente, gli escrementi dei pinguini Adélie rilasciano nell’aria grandi quantità di ammoniaca, una sostanza che, grazie a un curioso processo naturale, favorisce la formazione di nuvole. E proprio queste nuvole, in un ambiente freddo e pulito come quello antartico, aiutano a mantenere bassa la temperatura e a proteggere i ghiacci marini. Il meccanismo parte dal guano, cioè gli escrementi dei pinguini. Quando si accumula in grandi quantità, come accade nelle colonie da decine di migliaia di individui, emette nell’aria ammoniaca. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I pinguini salveranno l’Antartide (e in un modo tutto particolare)

