Cannes, 23 mag. (askanews) – I fratelli Dardenne, Luc e Jean-Pierre, sfilano sul tapis rouge di Cannes con il cast di "Giovani madri", film in concorso con sui sperano di poter vincere la terza Palma d'Oro. Con loro le protagoniste del film, le attrici Elsa Houben, Samia Hilmi, Babette Verbeek, Lucie Laruelle e Janaina Halloy.

Oggi a Cannes 2025 - Al Festival si chiude il Concorso con i fratelli Dardenne

Oggi a Cannes 2025 si chiude il concorso con i fratelli Dardenne, mentre Kelly Reichardt chiude la giornata con il suo stile raffinato.

Jeunes Mères: la recensione del toccante dramma dei fratelli Dardenne

"Jeunes Mères" dei fratelli Dardenne è un toccante dramma sociale presentato a Cannes. La pellicola esplora il difficile mondo di cinque adolescenti alle prese con la maternità , accomunate da condizioni sociali complicate.

Jeunes Mères, la recensione: un film corale per il ritorno dei Fratelli Dardenne

Il 78º Festival di Cannes segna il ritorno dei fratelli Dardenne con "Jeunes Mères", un film corale che esplora il percorso di giovani madri pronte a riconquistare la normalità dopo le sfide vissute.

