Hojlund Juve Tuttosport grandi novità da Manchester | può lasciare i Red Devils con questa formula! Le ultime sul danese

Hojlund-Juve, grandi novità: il centravanti danese potrebbe lasciare il Manchester United con una nuova formula. Dopo un inizio difficile, le ultime notizie indicano possibilità di trasferimento in Serie A, aprendo uno scenario interessante per il futuro dell’attaccante utilizzato dai Red Devils. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle voci di mercato e i dettagli della possibile operazione.

Hojlund Juve (Tuttosport), grandi novità da Manchester: può lasciare i Red Devils con questa formula! Le ultime sul centravanti danese. Nel futuro di Rasmus Hojlund potrebbe esserci di nuovo l'Italia e la Serie A. L'attaccante del Manchester United, tra i peggiori nella finale di Europa League persa a Bilbao contro il Tottenham, continua ad avere diversi estimatori nel nostro campionato. Non solo il calciomercato Juve, anche Napoli e ora Inter sarebbero sulle tracce del danese. La novità è che a due anni dal suo arrivo in Premier League potrebbe partire anche con una formula più innovativa come un prestito con opzione.

Hojlund Juve (Tuttosport), grandi novità da Manchester: può lasciare i Red Devils con questa formula! Le novità sul danese

Grandi novità da Manchester: Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, potrebbe lasciare i Red Devils con una nuova formula.

