Hines vende Cordusio 2 0 a Milano per oltre €300 mln; l’acquirente è Tadashi Yanai patron di Uniqlo e uomo più ricco del Giappone

Hines ha concluso la vendita di Cordusio 2.0 a Milano per oltre 300 milioni di euro. L'acquirente è Tadashi Yanai, fondatore di Uniqlo e uomo più ricco del Giappone. L'immobile, che si estende su circa 15.000 metri quadrati, era stato acquisito da Hines nel 2016 per conto di Bayerische Versorgungskammer, il principale fondo pensione tedesco. Questa operazione segna un importante traguardo nel mercato immobiliare milanese.

