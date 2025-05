‘Heil Hitler’ il coro di Kanye West fa scandalo a Los Angeles – Video

Un video che mostra Kanye West mentre ingaggia un coro con frasi controverse davanti alla stella di P. Diddy sulla Walk of Fame di Los Angeles ha scatenato polemiche. La performance, rilanciata su X dal rapper, ha suscitato scalpore e indignazione pubblica per i contenuti offensivi e inappropriati, riaccendendo il dibattito sulla libertà di espressione e i limiti dell’arte e dello spettacolo.

(Adnkronos) – Kanye West ingaggia un coro che si esibisce davanti alla stella di P. Diddy, sulla Walk of Fame di Los Angeles, intonando 'Heil Hilter'. La 'performance' è stata rilanciata su X da Kanye West. —[email protected] (Web Info) L'articolo ‘Heil Hitler’, il coro di Kanye West fa scandalo a Los Angeles – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - ‘Heil Hitler’, il coro di Kanye West fa scandalo a Los Angeles – Video

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Los Angeles, coro di Kanye West canta "Heil Hitler" riuniti in cerchio davanti alla stella di P. Diddy sulla Walk of Fame - VIDEO

Un coro ingaggiato da Kanye West ha cantato "Heil Hitler" davanti alla stella di P. Diddy sulla Walk of Fame di Los Angeles, attirando l’attenzione e suscitando polemiche.

“Hot Bodies Choir”, un coro indomito che celebra la libertà dei sentimenti

Bergamo. “Ho bisogno di leggerezza” s’intreccia in una polifonia di voci, esprimendo un concetto sfaccettato di libertà e sentimenti.

L’Ue torna a chiedere la ratifica del Mes, coro di no dal Parlamento

L'Unione Europea torna a insistere affinché l'Italia ratifichi il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), ignorando il recente rifiuto del Parlamento italiano.