‘Heil Hitler’, il coro di Kanye West fa scandalo a Los Angeles – Video

Un video ha scosso Los Angeles: Kanye West ha condiviso un'improvvisata performance davanti alla stella di P. Diddy, dove un coro ha intonato “Heil Hitler”. Il video, rilanciato sui social da West, ha generato scalpore e polemiche, riaccendendo il dibattito sulla libertà di espressione e sensibilità pubblica in ambito artistico.

(Adnkronos) – Kanye West ingaggia un coro che si esibisce davanti alla stella di P. Diddy, sulla Walk of Fame di Los Angeles, intonando 'Heil Hilter'. La 'performance' è stata rilanciata su X da Kanye West. —[email protected] (Web Info) 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

