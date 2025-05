Harvard stop iscrizioni per stranieri e la Cina affonda | Trump politicizza l’istruzione

Harvard ha sospeso le iscrzioni per studenti stranieri mentre la politica di Trump si inasprisce, coinvolgendo anche gli attuali iscritti. La nuova stretta limita la possibilità di permanenza e studiare negli Stati Uniti, generando tensioni legali e diplomatiche, con Harvard pronta a intraprendere azioni legali contro l'amministrazione Trump. La situazione riflette le crescenti tensioni tra immigrazione, istruzione e politica americana.

La nuova stretta del tycoon è rivolta anche agli studenti già iscritti che dovranno scegliere se lasciare l'ateneo o perdere il proprio visto. Secondo il New York Times, Harvard prenderà nuovi provvedimenti legali nei confronti dell'amministrazione trumpiana dopo quelle già avviate ad aprile per le "pressioni politiche e ideologiche"