Ha usato l’immagine di Lady Diana per sponsorizzare i suoi biscotti | Meghan Markle di nuovo nella bufera

Meghan Markle torna sotto i riflettori, questa volta criticata per aver usato l'immagine di Lady Diana per promuovere i suoi biscotti. Nonostante le sue dichiarazioni contro la tossicità dei social media, il suo ritorno online si rivela ricco di polemiche e sorprese, dimostrando quanto sia difficile gestire il suo brand “As Ever” senza suscitare reazioni controverse.

Meghan Markle, che ha sempre contestato la tossicità dei social media, doveva essere preparata ai rischi legati al suo ritorno sulle piattaforme on line usate per promuovere il suo brand “As Ever”, perchè ogni post porta una sorpresa e solleva una polemica. L’ultima è arrivata insieme ai biscotti preparati da una fan secondo la ricetta di Meghan. Ora, l’ammiratrice delle doti culinarie della ex attrice, che adesso è una Sussex, ha tutto il diritto di fotografare i suoi biscottini al burro da gustare insieme al te come e dove vuole, ma se Meghan riposta l’immagine si deve assumere la responsabilità di ciò che contiene. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ha usato l’immagine di Lady Diana per sponsorizzare i suoi biscotti”: Meghan Markle di nuovo nella bufera

Bufera su Meghan Markle, ha usato l'immagine di lady Diana per sponsorizzare i biscotti del suo brand

Una recente polemica coinvolge Meghan Markle, che ha utilizzato l’immagine di Lady Diana per sponsorizzare i suoi biscotti, scatenando proteste e critiche.

