Gyokeres Juve | qual è il principale ostacolo per l’attaccante svedese Scenario definito a cosa devono stare attenti i bianconeri

Gyokeres-Juve: quale ostacolo principale per l’attaccante svedese? La situazione è chiara: i bianconeri devono fare attenzione ai dettagli e alle pressioni del mercato, grazie alle qualità di Gyokeres. Viktor Gyokeres, in forza allo Sporting CP, si conferma uno degli attaccanti più promettenti, ma i bianconeri devono vigilare sulle sue mosse e sulla difficile ascesa nel calcio europeo.

Gyokeres Juve: ecco il principale ostacolo per l’attaccante svedese. Situazione chiara, a cosa devono stare attenti i bianconeri. Viktor Gyokeres continua a far parlare di sé. L’attaccante svedese, attualmente in forza allo Sporting CP, ha dimostrato di essere uno dei bomber più prolifici e completi del panorama europeo, attirando su di sé l’interesse di numerosi top club. In queste ore sono tornate le voci di un interesse della Juve, ma ora è l’Arsenal a muoversi con decisione. Secondo quanto riferito da David Ornstein, i Gunners avrebbero individuato in lui uno dei principali obiettivi offensivi per l’estate, insieme a Benjamin Sesko. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve: qual è il principale ostacolo per l’attaccante svedese. Scenario definito, a cosa devono stare attenti i bianconeri

