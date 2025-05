Gusto e tradizione | nuovo appuntamento con la Sagra de lu gnummariedd

Torna a San Michele Salentino la sagra de “Lu gnummariedd”, giunta alla sua quinta edizione. Un appuntamento dedicato al gusto e alla tradizione, che si svolgerà in anticipo rispetto al passato, arricchito anche dalla nona edizione di un’altra manifestazione. Un'occasione imperdibile per assaporare le specialità locali e celebrare la cultura gastronomica del territorio.

SAN MICHELE SALENTINO - Torna uno degli appuntamenti più attesi e gustosi del calendario gastronomico di San Michele Salentino: la sagra de “Lu gnummariedd”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento si svolgerà in anticipo rispetto al consueto e sarà affiancato dalla nona edizione. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Gusto e tradizione: nuovo appuntamento con la "Sagra de lu gnummariedd”

