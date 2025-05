Grande Fratello Zeudi Di Palma nella bufera | fino a 120 euro per vederla Ma intanto i fan pagano

Dopo il Grande Fratello, Zeudi Di Palma resta al centro delle polemiche. I fan sono disposti a pagare fino a 120 euro per vederla, mentre intanto si sollevano interrogativi sull’interesse economico intorno alla sua figura. Zeudi, protagonista dell’ultima edizione, continua a essere al centro del gossip, tra relazioni e strategie dei concorrenti.

Il Grande Fratello si è concluso da quasi due mesi e Zeudi Di Palma ne è stata una delle principali protagoniste sino alla fine. E oltre, visto che insieme a Lorenzo Spolverato - e alle sue spiegazioni sul perché sia finita la sua storia con Shaila Gatta -, è l’unica ex concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ad essere ancora un minimo in circolazione. Peccato che Zeudi Di Palma sia in circolazione soprattutto perché suscita polemiche. Prima la decisione di iniziare a fare tatuaggi alla modica cifra di 300 euro l’uno e ora di nuovo la monetizzazione: un “meet and greet” che costa ai fan 120 euro. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello, Zeudi Di Palma nella bufera: fino a 120 euro per vederla. Ma intanto i fan pagano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiara Cainelli esclude Zeudi Di Palma, svelando una rottura post Grande Fratello

Chiara Cainelli ha ufficialmente escluso Zeudi Di Palma, rivelando una rottura post Grande Fratello. Le dinamiche relazionali tra i concorrenti hanno sempre catturato l'attenzione del pubblico, ma recenti sviluppi mettono in dubbio la solidità del legame sperato tra le due ex gieffine.

Grande Fratello, polemiche per un post delle fan di Zeudi Di Palma, dove compare un elenco di cosa regalarle

Il Grande Fratello torna al centro delle polemiche per un controverso post delle fan di Zeudi Di Palma.

Grande Fratello, tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scontro social e la colpa è di certi regali

Tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scoppia un acceso scontro social, alimentato da alcuni regali mancati.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande Fratello, tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è scontro social e la colpa è di certi regali; Fino a 120 euro per incontrare Zeudi di Palma, il meet and greet per l’ex GF sbarca al Teatro Olimpico; Grande Fratello, Zeudi riceve regali indirizzati a Chiara ma non li consegna: “Troppo impegnata”; Grande Fratello, Alfonso D'apice vuota il sacco e svela: Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande Fratello, Zeudi Di Palma nella bufera: fino a 120 euro per vederla. Ma intanto i fan pagano

Scrive quotidiano.net: Peccato che Zeudi Di Palma sia in circolazione soprattutto perché suscita polemiche. Prima la decisione di iniziare a fare tatuaggi alla modica cifra di 300 euro l’uno e ora di nuovo la monetizzazione ...

Grande Fratello, i fan possono incontrare Zeudi Di Palma. da 50 a 120 euro il costo

Riporta comingsoon.it: Le polemiche attorno a Zeudi Di Palma, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello ed ex Miss Italia, sembrano non conoscere tregua.

Fino a 120 euro per incontrare Zeudi di Palma, il meet and greet per l’ex GF sbarca al Teatro Olimpico

Da fanpage.it: Nuova e imperdibile iniziativa per i fan di Zeudi Di Palma. Dopo lo sbarco nel mondo dei tatuaggi, l’ex concorrente del Grande Fratello diventa protagonista ...