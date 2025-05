Grande Fratello i fan possono incontrare Zeudi Di Palma da 50 a 120 euro il costo

I fan di Zeudi Di Palma, finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello ed ex Miss Italia, avranno presto l’opportunità di incontrarla, con il costo dei biglietti che varia tra 50 e 120 euro. Le polemiche intorno alla star continuano a scuotere il mondo dei social, alimentando discussioni e curiosità su questa recente possibilità di incontro.

Le polemiche attorno a Zeudi Di Palma, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ed ex Miss Italia, sembrano non conoscere tregua.

