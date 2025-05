Gran balzo di Flavio Cobolli nel ranking ATP | sorpasso su Berrettini! E se vince la finale ad Amburgo…

Flavio Cobolli vola nel ranking ATP, superando Berrettini e raggiungendo il suo best ranking. Il 23enne, che aveva già toccato la 30ª posizione, si sta affermando nel circuito. Con la finale ad Amburgo in palio, potrebbe salire almeno al numero 29. Un incredibile salto di qualità per il talento laziale, che punta a consolidare la sua posizione mondiale.

Flavio Cobolli è tornato ufficialmente nella top-30 del ranking ATP: dopo averci messo piede nel recente passato toccando massimo la trentesima posizione, il 23enne ha raggiunto il suo best ranking ATP e da lunedì 26 maggio sarà almeno numero 29 del mondo. Il laziale si è qualificato alla finale del torneo ATP 500 di Amburgo, ha scalato ben sei posizioi rispetto alla situazione in cui si trovava a inizio settimana e ora sogna sempre più in grande dall’alto dei suoi 1.750 punti. Riuscendo a battere l’argentino Tomas Martin Etcheverry in rimonta sulla terra rossa della località tedesca è inoltre riuscito a superare Matteo Berrettini (ora trentesimo a quota 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gran balzo di Flavio Cobolli nel ranking ATP: sorpasso su Berrettini! E se vince la finale ad Amburgo…

Challenger Torino, tanti azzurri al via e wild card eccellenti: Flavio Cobolli in cerca di rivincite

A partire da oggi, Torino ospiterà un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunità di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

Flavio Cobolli rimonta e batte Sachko all'esordio ad Amburgo

Flavio Cobolli ha sconfitto Vitaliy Sachko al suo debutto all'ATP 500 di Amburgo, rimontando dopo aver perso il primo set.

ATP Amburgo 2025, tante insidie per Flavio Cobolli sulla strada verso una potenziale semifinale con Cerundolo

All'ATP di Amburgo 2025, Flavio Cobolli affronta numerose insidie sulla strada verso una possibile semifinale con Cerundolo.

Qualità e intensità, che spettacolo l'allenamento tra Cobolli e Alcaraz.

