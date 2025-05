Gli storici scalini coperti dal cemento Lega e Scurria attaccano il Comune sui lavori alla Passeggiata a Mare

Le polemiche sui lavori alla Passeggiata a Mare non si placano: gli storici scalini in cemento vengono criticati per la loro sostituzione con una passerella, nonostante le spiegazioni del vicesindaco Mondello sull'assoluta trasparenza del progetto e il consenso ottenuto. La discussione rimane aperta, riflettendo le tensioni tra tutela del patrimonio storico e esigenze di innovazione.

Non si placano le polemiche sulla scelta di sostituire gli storici scalini della Passeggiata a Mare per la realizzazione di una passerella. Ancora critiche nonostante le spiegazioni del vicesindaco Salvatore Mondello che aveva sottolineato la trasparenza del progetto e il benestare della. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Gli storici scalini coperti dal cemento, Lega e Scurria attaccano il Comune sui lavori alla Passeggiata a Mare

