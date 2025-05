Gli allenamenti segreti di Papa Leone XIV | lo svela il personal trainer tutti a bocca aperta

Scopri gli esercizi segreti di Papa Leone XIV svelati dal suo personal trainer, sorprendendo tutti. Dietro l’immagine imponente del nuovo pontefice si nasconde una quotidianità sorprendente: una routine di allenamenti che lo avvicina alla gente. Fino a poco tempo fa, il cardinale Robert Francis Prevost si dedicava a queste discipline, rivelando un lato inaspettato del leader spirituale.

Dietro la figura solenne di Papa Leone XIV, eletto di recente al soglio pontificio, si cela una curiosa abitudine quotidiana che lo rende, per certi versi, più vicino alla gente comune. Fino a poco tempo fa, infatti, l’allora cardinale Robert Francis Prevost era un frequentatore abituale di una palestra, dove si allenava con costanza e discrezione, al punto che il suo personal trainer, Valerio Masella, non sapeva nemmeno chi fosse davvero il suo cliente. Ospite del programma “La volta buona”, in onda venerdì 23 maggio, Masella ha raccontato un retroscena inaspettato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gli allenamenti “segreti” di Papa Leone XIV: lo svela il personal trainer, tutti a bocca aperta

