Da Weirdo di Emma-Jean Thackray a Tall tales di Mark Pritchard e Thom Yorke. Le recensioni della stampa straniera. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli album da ascoltare

Marina Rei torna con l’album Niente amore, prodotto da Riccardo Sinigallia

Marina Rei è pronta a stupire con il suo nuovo album "Niente amore", prodotto da Riccardo Sinigallia.

Fabri Fibra annuncia il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia” esce il 20 giugno 2025

Fabri Fibra svela finalmente il suo atteso nuovo album, "Mentre Los Angeles brucia", in uscita il 20 giugno 2025.

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro

Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro.

Il nuovo album di Jehnny Beth è “You Heartbreaker, You”. Ascolta il singolo “Broken Rib”.; Nada: nuovo album; Ascolta in anteprima il nuovo album dei Frammenti, Merce, e leggi l’intervista; The Cure, il nuovo album «Mixes of a lost world» in anteprima in Italia al Semm Music Store di Bologna: «I JoyCut ci hanno segnalato a Robert Smith». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nada: nuovo album

Riporta funweek.it: Si intitola 'Nitrito' il nuovo album di inediti di Nada. L’opera, prodotta da John Parish, è stata pubblicata venerdì 9 maggio su etichetta Santeria e distribuzione Audioglobe.

Album di Bob Dylan: 4 da ascoltare

Si legge su eroicafenice.com: Un articolo che descrive 4 album di Bob Dylan da ascoltare. Contiene una breve descrizione sul personaggio e il suo output.

Un album random scelto su Bandcamp da Musicletter.it

Come scrive musicletter.it: Ascolta album random scelti da Musicletter.it su Bandcamp. Clicca e scopri dischi nuovi e originali lontani dalle logiche commerciali.