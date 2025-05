Giuseppe Greco muore a 40 anni dopo le dimissioni dal pronto soccorso | aperta inchiesta

Giuseppe Greco, 40 anni di Lizzanello, è morto improvvisamente poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove aveva lamentato forti dolori al petto. La sua tragica scomparsa, avvenuta l’19 maggio, ha suscitato un'aperta inchiesta, sollevando interrogativi sulle cure ricevute e sulle cause del decesso in così breve tempo.

