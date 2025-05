Giro d’Italia 2025 tappa 14 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro d’Italia 2025 arriva alla tappa 14, da Vicenza con un percorso ricco di insidie e salite decisive. Favoriti come Pedersen, Van Aert e Del Toro si sfidano in vista di un finale emozionante, mentre gli appassionati possono seguire gli orari della diretta TV e l’altimetria completa del giorno. Una tappa imperdibile per gli amanti del ciclismo.

Vicenza, 23 maggio 2025 – Un’altra stoccata di Mads Pedersen al Giro d’Italia 202 5. Lo sprinter danese ha trionfato nell’arrivo a Vicenza, con strappo finale in salita, davanti a Wout Van Aert e Isaac Del Toro, dimostrando ancora una volta la sua eccellente gamba. La classifica generale non ha avuto stravolgimenti, con Del Toro in testa con 38” sul compagno Ayuso, 1’18” sull’azzurro Tiberi, 1’20” sul britannico Yates, 1’35” su Roglic e 2’07” su Carapaz. Nella tappa di sabato, la quattordicesima, non ci saranno battaglie tra i big in lotta per la maglia rosa: l’arrivo a Gorizia dovrebbe premiare i velocisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2025 tappa 14: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

