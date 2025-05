Giro di estorsioni e usura | due condanne e un' assoluzione in appello

Il processo scaturito dall’inchiesta "Cappio" del 2012, che smascherò un giro di estorsioni e usura a Canicattì, si è concluso con due condanne ridotte e un’assoluzione in appello. La sentenza della corte di secondo grado ha confermato l’importanza delle indagini, ma ha modificato i destini dei imputati rispetto al primo grado di giudizio.

Due condanne ridotte rispetto al primo grado di giudizio e un'assoluzione. Questo l'esito della sentenza di appello del processo scaturito dall'inchiesta "Cappio", che nel 2012 fece luce su un giro di usura ed estorsioni a Canicattì. I giudici della seconda sezione della corte di appello di.

