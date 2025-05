Giovanni Falcone strage di Capaci | 33 anni dall’attentato che uccise il giudice

Sono passati 33 anni dalla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, che costò la vita al giudice Giovanni Falcone e agli agenti della sua scorta. Quel tragico attentato rappresentò uno dei momenti più bui della storia italiana, segnando profondamente la lotta contro la criminalità organizzata e il nostro Paese intero.

Sono trascorsi 33 anni da uno degli eventi più tragici avvenuto in Italia. Era il 23 maggio del 1992 quando una grossa carica d’esplosivo tolse la vita al giudice Giovanni Falcone e agli agenti della sua scorta. STRAGE DI CAPACI – Era il 23 maggio del 23 quando il giudice Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e alla . L'articolo Giovanni Falcone, strage di Capaci: 33 anni dall’attentato che uccise il giudice 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, aprirà il Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo. Un museo in cui scoprire anche aspetti personali dei due magistrati uccisi dalla mafia

In occasione del 33º anniversario della strage di Capaci, sarà inaugurato a Palermo il Museo del Presente dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Strage di Capaci, sei libri per non dimenticare l’eredità di Giovanni Falcone

A trentatre anni dalla strage di Capaci, ricordiamo con i sei libri dedicati l’eredità di Giovanni Falcone.

Giornata della Legalità, 33 anni fa la strage di Capaci, l’attentato mafioso di Cosa Nostra ai danni del magistrato Giovanni Falcone

Il 23 maggio ricorre la Giornata della Legalità, in memoria della strage di Capaci di 33 anni fa, quando un attentato di Cosa Nostra distrusse le auto del magistrato Giovanni Falcone, uccidendo lui, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

A 33 anni dalla strage di Capaci Napoli ricorda Giovanni Falcone e la sua scorta

33° Anniversario della Strage di Capaci: il Comune ricorda Falcone e la sua scorta con una cerimonia solenne

La cerimonia si è aperta con un minuto di silenzio, accompagnato dalle note de "Il Silenzio", in memoria del giudice Giovanni Falcone, della magistrata Francesca Morvillo, sua moglie, e degli agenti ...

La Strage di Capaci ricordata con le parole di Falcone: “La mafia, come ogni fatto umano, ha un inizio e avrà anche una fine”

Era il 23 maggio 1992, alle 17.58, quando una carica di 500 chili di tritolo fece saltare in aria un tratto dell'autostrada A29, all'altezza di Capaci, in provincia di Palermo. Nell'esplosione persero ...