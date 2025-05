Giovani registi modenesi protagonisti al Teatro Tempio | in scena i corti premiati dal Giffoni Film Festival

Giovani registi modenesi protagonisti al Teatro Tempio, con la proiezione dei corti premiati dal Giffoni Film Festival. Erano 120 studenti dei licei Cattaneo-Deledda e Venturi, che hanno gremito il teatro in una matinée cinematografica promossa da Modenamoremio e dall'associazione culturale Il Tempio, vivendo un’esperienza di grande fonte d’ispirazione e creatività .

