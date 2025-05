Giornata mondiale della tartaruga

Il 23 maggio si celebra la Giornata mondiale della tartaruga, una delle creature più antiche del pianeta, con un’esistenza oltre 200 milioni di anni. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere queste specie a rischio, preservando il loro habitat e promuovendo azioni concrete per la tutela della biodiversità.

Un’esistenza lunga oltre 200 milioni di anni. È quella delle tartarughe, una delle specie animali più antiche del mondo, celebrate ogni 23 maggio. Istituita nel 2000 dall'organizzazione American Tortoise Rescue, la Giornata mondiale delle tartarughe intende sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela di questi animali antichi. Nel mondo si stima ce ne siano oltre 350 tipi, tra testuggini, tartarughe d'acqua dolce e marine. Queste ultime in particolare rischiano l'estinzione, a causa del comportamento umano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giornata mondiale della tartaruga

